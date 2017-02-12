Полиция задержала 17 участников «прогулки оппозиции» в Москве

Полицейские задержали 17 участников акции в поддержку оппозиционного активиста Марка Гальперина, которая проходила на Васильевском спуске в Москве. Об этом рассказал РБК соратник Гальперина Юрий Горский.

Напомним, 9 февраля Гальперин был арестован на десять суток по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Его соратники решили посвятить еженедельную «прогулку оппозиции» аресту Гальперина. Однако во время фотографирования один из участников акции достал плакат. К активистам тут же подошли «три десятка» сотрудников полиции и ОМОНа и начали задержания.

При этом человека с плакатом среди задержанных не оказалось – Горский полагает, что случившееся могло быть провокацией.

На Горского был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения шествия или митинга).

К настоящему времени задержанных отпустили.