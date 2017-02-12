Фуркад стал чемпионом мира по биатлону в 11-й раз

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, в 11-й раз став чемпионом мира.

Вторым пришел норвежец Йоханнес Бё, третьим – еще один представитель Норвегии Уле-Эйнар Бёрндален.

Лучший результат среди россиян показал Антон Шипулин – он пришел четвертым.

Ранее на этой неделе Фуркад во время смешанной гонки наехал на лыжу другого россиянина — Александра Логинова, из-за чего тот упал, а на награждении вместе с Шипулиным отказался пожать Фуркаду руку. Вслед за этим Фуркад покинул пьедестал почета, когда на него вошли россияне.

Однако после очередной гонки Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки, россиянин отметил: «Не пришли к определенному компромиссу, но решили помириться, возобновить наши нормальные отношения».