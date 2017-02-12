Сайт Минздрава заработал после хакерской атаки

Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ подвергся массированной хакерской DDoS-атаке, говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что в ночь на 12 февраля масштабы атаки в пиковом режиме достигали 4 млн запросов в минуту. При этом единственным последствием атаки стало временное (на 14 минут) отключение сайта.

Какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом, подчеркивается в сообщении.

Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила дополнительно проверить все информационные ресурсы ведомства. В настоящее время все работает в штатном режиме.