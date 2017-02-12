СМИ назвали причину массового отравления в аэропорту Гамбурга

Массовое отравление посетителей в аэропорту Гамбурга могло быть вызвано распылением перцового газа или подобного вещества, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на пожарную службу Германии.

Инцидент произошел 12 февраля, пострадали более 60 человек. Аэропорт на непродолжительное время прекращал работу.

В генконсульстве РФ в Германии сообщили, что россиян в числе пострадавших нет.

Между тем пожарные обнаружили в одном из терминалов аэропорта гильзу от патрона. Предполагается, что патрон с отравляющим веществом был выпущен из соответствующего оружия, затем газ распространился по аэропорту через систему вентиляции.