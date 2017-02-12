Сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура

Российские хоккеисты одержали победу над чехами в заключительном матче третьего этапа Еврохоккейтура.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Из числа россиян отметились Максим Шалунов (дубль), Сергей Шумаков и Анатолий Голышев.

Накануне сборная РФ обыграла шведов, также со счетом 4:2. На фоне результатов матчей противников уже после той встречи стало ясно, что Россия досрочно становится победителем Еврохоккейтура.