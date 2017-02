Перед матчем Кубка Федерации в США исполнили гимн Третьего Рейха

На церемонии открытия четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису среди женских команд между сборными США и Германии вместо современного гимна ФРГ прозвучал гимн времен Третьего Рейха, сообщает Associated Press.

После 1945 года этот гимн был запрещен.

Ошибка организаторов турнира вызвала резкую реакцию представителей сборной Германии. Теннисистка Андреа Петкович назвала случившееся «воплощением невежества» и заявила: «Я не чувствовала большего неуважения никогда в жизни, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором выступаю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо происходило со мной».

Представители Национальной ассоциации тенниса США принесли извинения за случившееся, пообещав, что такое больше не повторится: «Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение к сборной Германии и ее болельщикам».

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u