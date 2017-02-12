На крестный ход у Исаакиевского собора пришли шесть тысяч человек

Принять участие в крестном ходе около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге собрались более шести тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталью Родоманову.

Ранее в митрополии подчеркнули, что «крестный ход — это не инструмент противостояния чему-то или кому-то, а способ сугубого молитвенного обращения к Богу». Родоманова заявила, что церковь не может говорить с противниками передачи собора РПЦ на языке протестов и демонстраций.

Между тем, «Росбалт» сообщает, что во время крестного хода полицейские задержали священника Ассоциации Христианских Евхаристических общин Александра Хмелева, когда тот встал с пикетом на пути колонны верующих с плакатом: «Но всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей — городу!».