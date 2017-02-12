12 февраля 2017, 14:45
Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ взяли его в кольцо
В Санкт-Петербурге проходит очередная акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс».
Утром 12 февраля у стен Исаакиевского собора прошел крестный ход, собравший около 6 тысяч человек.
После этого собрались недовольные передачей собора РПЦ – они выстроились в живое кольцо вокруг здания Исаакия. Акция проходит в форме встречи с депутатами Законодательного собрания: к собравшимся вышли депутаты Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник (Партия Роста).
Отмечается, что полицейские не препятствуют участникам акции.
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