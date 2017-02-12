Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ взяли его в кольцо

В Санкт-Петербурге проходит очередная акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс».

Утром 12 февраля у стен Исаакиевского собора прошел крестный ход, собравший около 6 тысяч человек.

После этого собрались недовольные передачей собора РПЦ – они выстроились в живое кольцо вокруг здания Исаакия. Акция проходит в форме встречи с депутатами Законодательного собрания: к собравшимся вышли депутаты Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник (Партия Роста).

Отмечается, что полицейские не препятствуют участникам акции.