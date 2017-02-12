СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Минобороны Италии

Российские хакеры взломали компьютеры Министерства обороны Италии, утверждает итальянское издание Il Messaggero.

Как пишет газета, кибератаки из одного источника на Минобороны, а также МИД Италии начались еще в 2014 году: «Анализ вирусов, которые поразили системы обоих ведомств, позволяет говорить, что вредоносные программы были написаны в России и при этом по очень усложненной технологии» (цитата по РИА Новости).

Издание предполагает, что в ходе последней атаки хакеры смогли получить доступ к секретным данным: «Вирус смог проникнуть вглубь сетей министерства и практически наверняка привел к получению государственных и военных секретов Италии. На какое-то время он даже вывел компьютеры из строя».

Ранее глава британского Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин заявил, что отмечается рост киберугрозы со стороны России.