Магнус Карлсен отказался играть на командном ЧМ по шахматам в России

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался участвовать в командном чемпионате мира по шахматам в российском Ханты-Мансийске в июне, сообщает Matt&Patt.

Карлсен предпочел выступить на Grand Chess Tour, который пройдет в то же время в Париже. Президент Норвежской шахматной федерации Мортен Мадсен отметил, что просил ФИДЕ перенести чемпионат на другое время: «Мы еще в октябре отправили в ФИДЕ запрос и попросили перенести турнир. ФИДЕ заявила, что постарается что-то сделать. Многие шахматисты заключили контракты на выступление на Norway Chess и Grand Chess Tour, ситуация Магнуса не уникальна».

Напомним, в декабре минувшего года Карлсен подтвердил звание чемпиона мира по шахматам, обыграв на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

Однако вслед за этим Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу.