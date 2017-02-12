Лавров анонсировал встречу с новым госсекретарем США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу НТВ, что рассчитывает в ближайшее время на «контакт» с новым главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном.

Лавров отметил: «В ближайшее время у меня наверняка состоится контакт с новым государственным секретарем». Он уточнил, что «поручено нам искать место и время, которое будет обоюдно приемлемым, обоюдно комфортным».

Темами обсуждения станут ситуацию на Украине и в Донбассе, а также «другие крупные вопросы международной повестки дня», в том числе «вопросы наших двусторонних отношений, конечно же, обсудим», рассказал Лавров.

Конкретное место и время встречи глава российского МИДа не назвал, однако напомнил, что он, как и Тиллерсон «собирается на мероприятия, которые в феврале пройдут в Германии»: «Там будет встреча министров иностранных дел «двадцатки» в Бонне, и Мюнхенская конференция по безопасности ежегодная, которые пройдут встык».