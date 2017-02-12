В ЛНР допустили гибель разведгруппы ВСУ

Группа разведчиков Вооруженных сил Украины, о потере связи с которой ранее заявили в ВСУ, могла быть ликвидирована при попытке проникновения на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на погранслужбу ЛНР.

Российскому информагентству сообщили: «Любое несанкционированное проникновение вооруженных людей на территорию республики, особенно в нарушение Минских соглашений переход через линию соприкосновения, расценивается нами как провокация и немедленно пресекается. Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же».

В Совете министров ЛНР не осведомлены о случившемся с украинскими разведчиками, однако также допускают их ликвидацию: «Никаких специальных докладов в отношении данной группы не поступало, скорее всего, к этим нарушителям был применен общий порядок, и, если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем».

В правительстве ЛНР заявляют: «Мы вновь напоминаем Киеву о необходимости соблюдения Минских договоренностей, которые среди прочего предусматривают отведение сил и средств от линии соприкосновения».