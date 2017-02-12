12 февраля 2017, 14:33
В Южной Корее назвали тип запущенной КНДР ракеты
Северная Корея утром 12 февраля запустила баллистическую ракету, которая относится к типу ракет среднего радиуса действия «Мусудан», сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.
В Южной Корее полагают, что запущенная в районе Кусона ракета относится к усовершенствованному типу ракет «Мусадан». Она пролетела около 500 км и упала в Японское море.
Япония выразила КНДР протест в связи с запуском ракеты. Поддержку позиции Токио выразил президент США Дональд Трамп.
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