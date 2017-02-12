В кабмине решили запретить банкам переводить деньги россиян онлайн-казино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина, запрещающий банкам переводить деньги граждан России в адрес онлайн-казино и организаторов лотерей, не имеющих лицензий на работу в России, сообщает РБК со ссылкой на участников заседания комиссии.

РБК напоминает, что проведение азартных игр в интернете было запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов. Однако в действительности пресечь азартные игры в интернете практически невозможно, поскольку операторы игорных площадок зарегистрированы в офшорах.

Минфин предлагает включать российские и зарубежные компании (а также индивидуальных предпринимателей и физлиц, в том числе иностранцев), которым россияне переводят деньги для участия в азартных играх, в черные списки. Функцию ведения списков предлагается возложить на Федеральную налоговую службу.

В случае принятия законопроект после публикации списков и надлежащего уведомления банки должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков. Причем перевести деньги тем, кто внесен в черные списки, нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков, поскольку каждый оператор платежной системы должен будет установить на такие операции специальный код.

Официального подтверждения одобрения законопроекта межправкомиссией нет. Как отмечает РБК, в пресс-службе Минфина лишь подтвердили, что 16 февраля законопроект будут обсуждать на заседании кабинета министров.