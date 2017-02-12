В Панаме арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca

В Панаме заключены под стражу основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсеи и Юрген Моссак, сообщает Reuters.

По неподтвержденным данным, арестован также один из юристов фирмы, выдан ордер на арест еще одного юриста.

В офисе генерального прокурора Панамы Кении Порселл пояснили, что получили данные, свидетельствующие о том, что панамская фирма «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения» (цитата по РБК). Фонсеки и Моссак заключены под стражу из опасений, что они могут покинуть страну и скрыться за ее пределами.

Уточняется также, что расследование в отношении компании ведут не только в Панаме, но и в Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Напомним, в апреле 2016 года СМИ опубликовали результаты журналистских расследований, основанных на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечке миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca. В документах, помимо прочего, содержались данные о зарубежных фирмах 12 российских должностных лиц или их родственников. Упоминался там и президент РФ Владимир Путин: якобы представители его ближнего круга вывели через офшоры не менее 2 млрд долларов. В частности, упоминалось имя виолончелиста Сергея Ролдугина.