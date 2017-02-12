Две трети опрошенных россиян сочли НАТО угрозой

67% граждан России, принявших участие в опросе американского института общественного мнения имени Джорджа Гэллапа, считают НАТО угрозой, сообщается на сайте института.

Опрос проводился среди жителей стран Восточной Европы, Прибалтики и СНГ. В 2016 году 67% респондентов в России считают НАТО угрозой, тогда как в 2012 году показатель составлял 29%. Лишь 3% участников опроса из числа россиян рассматривают альянс как механизм защиты.

В Белоруссии 54% респондентов назвали НАТО угрозой, на Украине – 35%, в Таджикистане – 34%, в Казахстане – 31%, в Киргизии – 30%, в Молдавии – 27%, в Армении – 20%.

В Восточной Европе больше всего опасений НАТО вызывает в Сербии (64% респондентов назвали альянс угрозой), меньше всего его боятся в Косово и Албании (по 3% опрошенных).