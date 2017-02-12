Мемория. Анна Павлова

12 февраля 1881 года родилась знаменитая балерина Анна Павлова.

Личное дело

Анна Павлова (1881–1931) родилась в Санкт-Петербурге. В энциклопедических изданиях чаще всего указывают два отчества балерины: Матвеевна и Павловна. Матвей – муж ее матери, Любови Федоровны Павловой, умер еще до рождения Анны. Отцом же ее был известный банкир Лазарь Поляков, в доме которого мать Анны служила горничной. После того, как она забеременела, тот выгнал ее из дома. Родив дочь и записав ее Лазаревной, Любовь Федоровна лишь один попыталась обратиться к Полякову за помощью, но он даже не принял ее. С тех пор мать растила девочку одна. Она работала прачкой, выучилась шить на специальных благотворительных курсах, которые были организованы для «падших женщин», чтобы дать им средства к существованию.

После того, как мать с Анной однажды посетили Мариинский театр, девочка мечтала стать балериной. Мать решилась отвести девочку в балетное училище. Педагоги признали способности Анны, но велели приходить через два года, так как восьмилетняя девочка еще слишком мала для поступления. Наконец, в 1891 году Анна Павлова была принята на балетное отделение Петербургского театрального училища. Педагогами ее были А. А. Облаков, Е. О. Вазем, П. А. Гердт. Учеба на балетном отделении была сложной, а дисциплина суровой. Занятия в балетных и учебных классах длились по восемь с лишним часов в день. В 1898 году Анна окончила училище первой ученицей. На выпускном спектакле выступила в партии дочери дворецкого в специально поставленном Павлом Гердтом балете «Мнимые дриады».

После окончания училища Анну приняли в труппу Императорского Мариинского театра. Дебютировала она в 1899 году в па-де-труа в балете «Тщетная предосторожность». Через два года ей доверили главную партию в балете «Дочь Фараона» на музыку Цезаря Пуни. Патриарх русского балета Мариус Петипа по достоинству оценил талант Павловой. Запомнилось ее выступление в поставленной Петипа «Баядерке» (1902) в партии Никии. На следующий год она исполнила главную партии в балете «Жизель». В 1906 году стала ведущей танцовщицей труппы. Годы выступлений Павловой были периодом поиска новых форм в русском балете, и она не осталась от этого в стороне, сотрудничая с балетмейстерами-новаторами. С творческими поисками Александра Алексеевича Горского, который стремился к драматизации балетного действия, в репертуаре Павловой связаны партии Китри («Дон-Кихот») и Бинт-Анты («Дочь фараона»). Последнюю она сначала исполнила в Большом театре (1906), а затем танцевала партию Аспиччии в традиционной постановке того же балета на петербургской сцене.

Сотрудничество с Анной Павловой было важным этапом в творчестве реформатора русского балета Михаила Фокина. Он отказался от традиционного для предшествующих лет деления выразительных средств балета на танец и пантомиму. Одна из главных его идей – «не составлять комбинации из готовых и установившихся танцевальных движений, а создавать в каждом случае новую форму, соответствующую сюжету». Анна Павлова стала первой исполнительницей главных партий в созданных Михаилом Фокиным балетах: «Виноградная лоза» (1906), «Эвника» (1907; Актея, затем и Эвника), «Шопениана», «Павильон Армиды» (оба 1907), «Египетские ночи» (1908, Береника).

С 1903 года Анна Павлова стала ездить на гастроли по России, а в 1907 побывала с труппой Мариинского театра на первых зарубежных гастролях – в Стокгольме. Вскоре Анна Павлова ушла из Мариинского театра, уплатив огромную неустойку за нарушение контракта. В 1909 году она стала звездой «Русских сезонов» в Париже. Немного раньше Анна познакомилась с человеком, который стал ее единственной любовью на всю жизнь. Горный инженер Виктор Дандре был весьма состоятельным человеком и страстным поклонником балета. Он снял для Анны квартиру на Итальянской улице и оборудовал в самой большой из комнат танцкласс. Но вскоре Дандре был арестован и отдан под суд за растрату денег, выданных правительством на постройку Охтинского моста. Анна подписала очень жесткий контракт с лондонским театральным агентством «Брафф», предусматривавший выступления два раза в день. В результате она смогла внести деньги для освобождения Дандре из тюрьмы. В Париже они тайно обвенчались. В дальнейшем Анна Павлова выступала с собственной балетной труппой.

С 1912 года Анна Павлова и Виктор Дандре поселились в Лондоне, в особняке Айви-хауз «Дом, увитый плющем», рядом с домом был пруд, на котором жили белые лебеди. Дандре проявил способности импресарио. Он взял на себя дела труппы Анны Павловой: заключал все контракты, заботился о рекламе, общался с журналистами. В 1913 и 1914 годах Павлова выступала в Петербурге и Москве. На сцене Мариинского театра она последний раз танцевала в партии Никии в 1913 году, а самым последним выступлением Анны Павловой в России стал концерт в Москве в Зеркальном театре сада «Эрмитаж». Затем последовали поездки по Европе, США, Латинской Америке, Азии, Австралии.

Она сохраняла в гастрольном репертуаре балеты П. И. Чайковского и А. К. Глазунова, «Тщетную предосторожность», «Жизель», «Коппелию», «Пахиту». В ее труппе работали русские балетмейстеры и преимущественно русские танцовщики, с ними создавались новые хореографические миниатюры: «Ночь» и «Вальс-каприс» на музыку А. Г. Рубинштейна, «Стрекоза» на музыку Ф. Крейслера, «Калифорнийский мак» на музыку Чайковского. Фокин специально для труппы Анны Павловой поставил в 1913 году «Прелюды» на музыку Ф. Листа и «Семь дочерей горного короля» на музыку А. А. Спендиарова. Выступления имели огромный успех. В ряде стран гастроли Анны Павловой послужили импульсом к развитию национального балета. Частые выступления продолжались до конца жизни балерины. В начале 1931 года, на гастролях в Нидерландах она простудилась, и болезнь быстро перешла в плеврит. В ночь с 22 на 23 января 1931 года Анна Павлова умерла в Гааге.

Чем знаменита

Анна Павлова

Анна Павлова - одна из величайших балерин XX века. 22 декабря 1907 года на благотворительном концерте она впервые исполнила поставленную для нее Михаилом Фокиным миниатюру «Лебедь» на музыку Сен-Санса. Позднее Фокин дал этому произведению название «Умирающий лебедь» (La Mort du Cygne). Увидев исполнение этой миниатюры Анной Павловой, Камилл Сен-Санс сказал балерине: «Мадам, благодаря вам я понял, что написал прекрасную музыку!». Но композитор был удивлен трагической трактовкой его музыки. В цикле «Карнавал животных», в который входит пьеса, лебедь не умирает, и музыка написана в мажорной тональности.

Хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь» позднее исполняли И.Шовире, В. П. Фокина, В. А. Каралли, Г. С. Уланова, Н. М. Дудинская, М. М. Плисецкая, Л. А. Кунакова, Н. Р. Макарова, Г. С. Мезенцева, Л. И. Семеняка, Н. А. Семизорова, И. М. Лиепа. В 1924 году появился «Бессмертный Лебедь» об Анне Павловой. В 1985 году Юрий Альдохин снял документальный фильм «Бессмертная миниатюра» о создании «Умирающего лебедя».

О чем надо знать

Стремление к изменению устоявшихся балетных традиций у Анны Павловой проявилось с первых лет выступлений в труппе Мариинского театра. Репетируя большую роль в «Тщетной предосторожности», она взяла на себя смелость и предложила Петипа заменить обязательную в те времена для балерин короткую юбочку-кринолин на свободную романтическую юбку-тунику ниже щиколотки в духе знаменитой Марии Тальони. Мариус Петипа несколько раз внимательно взглянул на танец Павловой в новой, ниспадающей складками тунике и отдал распоряжение сменить костюмы в спектакле. Павлова позже объясняя столь непонятный, эпатажный «шаг назад» в истории искусства балетного костюма: «Я была первая в русском балете, эмансипировавшая от тю-тю [юбку-кринолин], к большой досаде любителей традиционного балетного искусства. Это было смелостью с моей стороны – обычай не допускал никаких вольностей с юбкой, еще со времен самой знаменитой Камарго, любимицы Вольтера! Конечно, юбка-кринолин была, безусловно, академическим достижением танца: становились свободны ноги, видна была вся безукоризненная техника балерины.. Но танец в кринолине постепенно стал как бы чересчур правильным, академически аккуратным, превращался в школьный. Все движения в нем заранее точны, определенны. Подчиниться движению неожиданного вдохновения невозможно…».

Прямая речь

«Красота не терпит дилетантства. Служить ей - значит посвятить себя ей целиком, без остатка».

Анна Павлова

«Мы были очень, очень бедны, но мама всегда ухитрялась по большим праздникам доставить мне какое-нибудь удовольствие. Раз, когда мне было восемь лет, объявила, что поедем в Мариинский театр. «Вот ты и увидишь волшебниц». Показывали «Спящую красавицу». С первых же нот оркестра я притихла и вся затрепетала, почувствовала над собой дыхание красоты. Во втором акте толпа мальчишек и девчонок танцевала чудесный вальс. «Хотела бы ты так танцевать?» - с улыбкой спросила меня мама. «Нет, я хочу танцевать так, как та красивая дама, что изображает спящую красавицу».

Из воспоминаний Анны Павловой

«Когда появилась на сцене Анна Павлова, мне показалось, что я еще никогда в жизни не видел ничего подобного той не человеческой, а божественной красоте и легкости, совершенно невесомой воздушности и грации, “порхливости”, какие явила Анна Павлова. С первой минуты я был потрясен и покорен простотой и легкостью ее пластики: никаких фуэте, никаких виртуозных фокусов - только красота и только воздушное скольжение - такое легкое, как будто ей не нужно было делать никаких усилий, как будто она была божественно, моцартовски одарена и ничего не прибавила к этому самому легкому и самому прекрасному дару. Я увидел в Анне Павловой не танцовщицу, а ее гения, склонился перед этим божественным гением и первые минуты не мог рассуждать, не мог, не смел видеть никаких недостатков, никаких недочетов - я увидел откровение неба и не был на земле...»

Серж Лифарь

15 фактов об Анне Павловой

В афишах Мариинского театра Анну Павлову называли: «Павлова 2-ая», так как в труппе уже была одна Павлова.

После начала выступлений Анны Павловой в лексиконе русских балетных критиков появилось выражение «психологический танец».

За 22 года гастролей Анна Павлова, по подсчетам исследователей ее творчества, дала приблизительно 9000 спектаклей, проехала на поезде более 500 000 километров, и был период, когда итальянский мастер Нинолини изготовлял для нее в год 2000 балетных туфель.

Однажды Дандре пригласил английского фотографа Лафайетта сделать фотопортреты балерины. Теперь эти фотографии знамениты, на самой известной Анна изображена с лебедем на коленях.

Во время гастролей Анны Павловой в Австралии и Новой Зеландии появился популярный десерт «Павлова» из фруктов и безе. Австралийцы и новозеландцы до сих пор спорят, кто именно его изобрел.

Народный мексиканский танец «Харабе тапатио», или танец со шляпой, получил популярность за пределами страны, когда Анна Павлова создала его сценическую версию. Восторженные мексиканские зрители забрасывали сцену шляпами. В 1924 году он был провозглашен национальным танцем Мексики.

В Китае Павлова продемонстрировала 37 фуэте стоя на спине шагающего слона.

В Нидерландах в честь Анны Павловой назвали сорт белых тюльпанов.

Анна Павлова основала несколько приютов для сирот. При этом она не только выделяла деньги на их содержание, но и следила за их работой. С этой целью устраивала инспекции, столь неожиданные для служащих приюта, что они просто не осмеливались пренебрегать своими обязанностями или воровать. Дети, у которых обнаруживались способности к танцу, жили и воспитывались в Айви-хауз.

Анна Павлова перечисляла значительные средства для голодающих Поволжья, отправляла посылки ученикам Петербургской балетной школы и давала благотворительные спектакли в пользу русских беспризорников.

По легенде, последними словами Анны Павловой были: «Приготовьте мой костюм лебедя!».

В Лондоне есть пять памятников Анне Павловой, три из которых установлены возле Айви-хауз.

Когда в 1911 году в Лондоне открылся Victoria Palace Theatre, над его куполом была установлена позолоченная статуя Анны Павловой. Она была снята во время Второй мировой войны и исчезла. В 2006 году копия оригинальной статуи была вновь поставлена на прежнем месте.

Знаменитый британский балетмейстер сэр Фредерик Аштон рассказывал, что полюбил балет, когда в возрасте 13 лет увидел выступление Анны Павловой в муниципальном театре Лимы в Перу.

В честь Анны Павловой назван класс гаптофитовых водорослей Pavlovophyceae.

Материалы об Анне Павловой

Статья об Анне Павловой в русской Википедии

Анна Павлова на сайте «Чтобы помнили»