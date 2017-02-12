Минобороны РФ решило не поднимать затонувшие в Средиземном море истребители

В Министерстве обороны РФ сочли нецелесообразным подъем истребителей МиГ-29К и Су-33, затонувших в Средиземном море после неудачных вылетов с авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщает Rambler News Service со ссылкой на источники в военном ведомстве и авиационной отрасли.

Один из источников заявил: «После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной».

Другой собеседник RNS пояснил, что электроника на истребителях после падения в море пришла в негодность, а что касается секретного оборудования, оно должно было самоликвидироваться: «Есть большие сомнения, чтобы эта аппаратура представляла интерес для специалистов других стран, и кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов».

Напомним, МиГ-29К потерпел крушение при заходе на посадку 15 ноября из-за технической неисправности. Су-33 выкатился за пределы палубы и упал в воду 5 декабря.