Поклонская назвала причину обращений в ГП из-за «Матильды»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что, обращаясь в Генпрокуратуру с требованиями проверить фильм Алексея Учителя «Матильда», просто «делает свою работу», сообщает «Интерфакс».

По словам Поклонской, на ее имя поступило около 20 тысяч обращений противников выхода фильма на экраны: «Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений, я не имею ни морального, ни законного права. Здесь необходимо детально рассматривать все вопросы, доводы. И ни в коем случае не допустить нарушения чьих-либо прав. Не ограничивать свободу творчества, но и не нарушать конституционные права граждан».

Поклонская уточнила, что авторами обращений, в частности, выступили мусульмане одной из республик РФ, молодежно-патриотическая организация Сербии, один из приходов РПЦ в США.

Напомним, Наталья Поклонская направила уже два запроса в Генпрокуратуру с просьбой проверить содержание фильма «Матильда», который депутат считает «сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи».

Режиссер Алексей Учитель, в свою очередь, подал в Генпрокуратуру два заявления, в которых попросил генпрокурора Юрию Чайку защитить съемочный коллектив готовящегося к прокату фильма «Матильда».