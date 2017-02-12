«Прогресс МС-05» заправили в рамках предстартовой подготовки

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-05» заправили топливом и установили в стапель в рамках предстартовой подготовки, сообщает Роскосмос.

В сообщении отмечается: «Специалисты РКК "Энергия" на космодроме Байконур успешно выполнили операции по заправке грузового корабля "Прогресс МС-05" компонентами топлива и сжатыми газами».

Запуск «Прогресса» запланирован на 08:58 мск 22 февраля. Космический грузовик должен доставить на МКС продовольствие, воду, кислород, топливо.