Шарапова не сможет выступать за Россию до конца года

Теннисистка Мария Шарапова не сможет выступать за сборную России на международных турнирах в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на капитана сборной Анастасию Мыскину.

Мыскина уточнила: «Мы заканчиваем играть на Кубке Федерации до ее возвращения. Второй матч кубка в апреле будет до турнира в Штутгарте, а у нее дисквалификация проходит только во время этого турнира. Поэтому по правилам мы не можем заявить ее в этом году, а до следующего давайте доживем».

Напомним, в марте 2016 года Шарапова призналась в употреблении мельдония, который с января 2016 года включен в список запрещенных к употреблению спортсменами веществ. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, затем Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации до 15 месяцев.