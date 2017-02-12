12 февраля 2017, 12:46
Азербайджан объявил о гибели военного в Карабахе
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, младший сержант Гафаров Фуад Фархад-оглы погиб 11 февраля «при пресечении обстрела врагом позиций».
В Минобороны Азербайджана обвиняют военных Армении в 20 нарушениях режима прекращения огня в течение суток.
В Карабахе, в свою очередь, заявляют, что азербайджанские военные нарушали перемирие 35 раз.
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