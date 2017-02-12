В ВСУ сообщили о пропаже разведчиков на границе с ЛНР

Пресс-офицер тактической группировки «Мариуполь» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Завтонов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что в Луганской области, на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой, пропала разведывательная группа ВСУ.

Завтонов заявил, что разведгруппа наблюдала за силами противника на переднем крае украинских позиций и в условленное время не вышла на связь. Аналогичная информация опубликована в Facebook пресс-центра антитеррористической операции (АТО) ВСУ.

Украинские военные ведут поиски пропавших разведчиков.

Между тем, в ЛНР пожаловались на самоуправство украинских военных, которые занимают частные дома жителей прифронтовых районов Донбасса: «Подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта».