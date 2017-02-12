Бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии, сообщает Reuters.

Кандидатуру Штайнмайера поддержали 931 делегат Федерального собрания, которое созывает специально для избрания главы государства.

При этом полномочия действующего президента Йоахима Гаука истекают лишь 18 марта, поэтому к присяге Штайнмайера приведут в марте.

Отметим, президент в Германии выполняет в основном представительские функции. Вся полнота исполнительной власти находится у главы правительства, канцлера Германии.