Трамп выразил поддержку Японии после ракетного пуска КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Японию – это заявление прозвучало после запуска Северной Кореей баллистической ракеты, предположительно межконтинентальной, сообщает Reuters.

Запуск ракеты осудил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в настоящее время находится в зимней резиденции американского президента в Мар-а-Лаго. Японской правительство выразило КНДР протест. Трамп, в свою очередь, заявил, что на 100% поддерживает власти Японии.

#ICYMI: Joint Statement with Prime Minister Shinzo Abe on North Korea. pic.twitter.com/qEC87FKB1D — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 февраля 2017 г.

Между тем, источники в Белом доме сообщили, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении КНДР в свете последних ракетных испытаний. Кроме того, не исключается, что США обратятся к властям Китая с просьбой повлиять на Пхеньян.