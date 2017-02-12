В Туркменистане начались президентские выборы

В Туркмении 12 февраля проходит голосование на выборах президента республики. Как сообщает РИА Новости, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов уже проголосовал.

Бердымухамедов подчеркнул: «Весь наш народ принимает участие в принятии судьбоносного решения. Миллионы людей, пользуясь своим конституционным правом, выражают свою волю. Они чувствуют свою великую ответственность перед будущим и голосуют за достойного кандидата на высший государственный пост на предстоящие семь лет».

За президентское кресло помимо Бердымухамедова борются еще восемь человек, выдвинутые тремя политическими партиями или инициативными гражданскими группами. Для победы необходимо набрать более половины (50% плюс один голос) голосов избирателей.

По состоянию на 11:00 по местному времени (09:00 мск) в Туркмении проголосовали 51,45% зарегистрированных избирателей. Участки для голосования закроются в 19:00 (17:00 мск).