На выборах президента Туркмении проголосовали более 97% избирателей

В Туркменистане завершилось голосование в рамках выборов главы государства – участки закрылись в 19 часов местного времени (17:00 мск), сообщается на официальном сайте выборов.

В выборах приняли участие 97,27% зарегистрированных избирателей, что составляет более 3,14 млн человек. При этом законодательство Туркменистана не содержит такого понятия как минимальный порог явки – соответственно, выборы должны быть признаны состоявшимися при любой явке.

Центризбирком ведет подсчет голосов. Ожидается, что итоги выборов будут объявлены в понедельник, 13 февраля.

Напомним, помимо действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова за президентское кресло борются еще восемь претендентов.