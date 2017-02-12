Россия потребовала доказательства наличия российского оружия у «Хизбаллы»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала НТВ, что Москва просит Иерусалим предоставить факты того, что поставляемое в Сирию российское оружие якобы попало к ливанской военнизированной группировке «Хизбалла».

Лавров отметил: «Когда говорят (как наши израильские коллеги, например), что оружие, которое Россия поставляет Сирии, обязательно попадает "Хизбалле" в Ливане, которая из Ливана будет обстреливать Израиль, мы каждый раз говорим, что мы категорически против того, чтобы нарушались условия контрактов, которые не позволяют стране-получателю передавать наше оружие кому-либо без нашего согласия. Поэтому мы просим дать нам конкретные факты».

Между тем, в январе госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль заявил, что Ливан рассчитывает на активизацию в реализации контракта на поставку танков и ракетных установок из России более чем на полмиллиарда долларов.

При этом Раффуль подчеркнул, что у Ливана и Россия общая задача – борьба с терроризмом.