Адель отказалась от «Грэмми» в пользу Бейонсе

Британская певица Адель отказалась принять самую престижную музыкальную премию в мире — «Грэмми» (Grammy), решив отдать награду американской исполнительнице Бейонсе, которая, по ее мнению, больше заслуживает этой победы. Об этом сообщает издание NME.

«Я восхищаюсь тобой, и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой», — заявила победительница, обращаясь к Бейонсе во время награждения в Лос-Анджелесе.

Adele's raucous acceptance speech ends with her expressing her undying love for -- who else? -- Beyoncé #GRAMMYs pic.twitter.com/rau4h4n4mu