Минобрнауки предложило ограничить число приемных детей в семье

В Министерстве образования и науки РФ рассматривают возможность введения законодательного ограничения на число приемных детей в одной семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам собеседника агентства, вопрос об ограничении числа приемных детей следует обсудить, в том числе, в связи с делом семьи Дель из Москвы, у которой органы опеки незаконно изъяли десять приемных детей. Причиной изъятия стало то, что работники детского сада якобы нашли у одного ребенка следы побоев.

Член попечительского совета при правительстве РФ, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в интервью агентству напомнила, что действующий закон рекомендуется, чтобы в семье было не больше восьми детей. «Поскольку эта норма носит рекомендательный характер, к ней могут прислушаться, а могут и не прислушаться», — пояснила она. «Я считаю, что нужно ограничивать, во всяком случае, нужно подумать над этим вопросом», — добавила Елена Альшанская.