Кадыров опубликовал извинение главного раввина Москвы перед мусульманам
Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Instagram видео с извинениями перед мусульманами главного раввина Москвы и председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта.
Дорогие друзья! Несколько дней назад на ленте одного из информагентств страны вышло большое интервью главного раввина России - Председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта. Некоторые высказывания Пинхаса Соломоновича вызвали неоднозначную реакцию среди исламского духовенства России и других стран. В частности, в тексте интервью сказано, что 99% террористов являются мусульманами. Конечно, это не так. Скажу, что среди многих тысяч зарубежных террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к Исламу, не знала, в какую сторону поворачиваются мусульмане во время молитвы. Осознавая, что для Пинхаса Соломоновича не характерно делать подобного рода высказывания, многие видные имамы были крайне удивлены и публично озвучили своё мнение. Раввин пояснил, что эти слова были сказаны в контексте критики указа президента США, наложившего запрет на въезд жителям целого ряда мусульманских стран. Пинхас Соломонович утверждает, что никогда не имел умысла высказываться негативно об Исламе, заявляет о приверженности к сотрудничеству и диалогу. Он сожалеет, что не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия между исламом и радикализмом. Пинхас Соломонович приносит извинения, если обидел верующих людей, так как сам является глубоко верующим человеком. Нельзя отрицать того факта, что СМИ часто провоцируют политика и религиозного деятеля на резкие заявления, искажают суть беседы, выносят на передний план второстепенные вещи, сказанные в контексте с другими событиями. Я полагаю, что под дискуссией по поводу интервью Пинхаса Соломоновича следует подвести черту. Каждый из нас с вами в определённой мере отвечает за согласие в обществе, мир и стабильность. Поэтому, нельзя и малейшего повода давать тем, кто днём и ночью мечтают раскачать ситуацию. У нас много других проблем, над которыми следует сообща работать. Давайте думать об этом, действовать во благо народа и Отечества, не забывать о главном, увлёкшись частностями! #Кадыров #Россия #Чечня #Ислам
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Фев 12 2017 в 2:47 PST
Ранее в интервью агентству РИА Новости Гольдшмидт заявил, что 99% террористов являются мусульманами. Об этом он сказал, комментируя иммиграционный указ Дональда Трампа.
Позже муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Курганов потребовал от раввина извинений за сравнение мусульман с террористами, а также назвал его слова «неумным, эмоциональным высказыванием, которое не должно повториться».
Сам Рамзан Кадыров в своем посте обвинил СМИ в провоцировании политиков и религиозных деятелей на «резкие заявления», а также в искажении «сути беседы». «Каждый из нас с вами в определенной мере отвечает за согласие в обществе, мир и стабильность. Поэтому нельзя и малейшего повода давать тем, кто днем и ночью мечтают раскачать ситуацию», — написал глава Чечни.
Ранее, в октябре 2016 года, Пинхас Гольдшмидт, который также является председателем Совета раввинов Европы, выступил в Европарламенте и заявил о наличии опасности для евреев Евросоюза из-за радикального ислама, который несут приезжие, а также из-за роста ультраправых настроений.