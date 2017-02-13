Кадыров опубликовал извинение главного раввина Москвы перед мусульманам

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем ​Instagram видео с извинениями перед мусульманами главного раввина Москвы и председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта.

Ранее в интервью агентству РИА Новости Гольдшмидт заявил, что 99% террористов являются мусульманами. Об этом он сказал, комментируя иммиграционный указ Дональда Трампа.

Позже муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Курганов потребовал от раввина извинений за сравнение мусульман с террористами, а также назвал его слова «неумным, эмоциональным высказыванием, которое не должно повториться».

Сам Рамзан Кадыров в своем посте обвинил СМИ в провоцировании политиков и религиозных деятелей на «резкие заявления», а также в искажении «сути беседы». «Каждый из нас с вами в определенной мере отвечает за согласие в обществе, мир и стабильность. Поэтому нельзя и малейшего повода давать тем, кто днем и ночью мечтают раскачать ситуацию», — написал глава Чечни.

Ранее, в октябре 2016 года, Пинхас Гольдшмидт, который также является председателем Совета раввинов Европы, выступил в Европарламенте и заявил о наличии опасности для евреев Евросоюза из-за радикального ислама, который несут приезжие, а также из-за роста ультраправых настроений.