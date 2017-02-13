Американский центр обвинил Россию в бомбардировках больниц в Сирии

Американские СМИ обвинили официальный Дамаск и Россию в бомбардировках больниц на территории Сирии. Об этом сообщает International Business Times со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.

В докладе, на который ссылается IBT, говорится, что в ходе штурма сирийского города Алеппо в нем неоднократно подвергались бомбардировке больницы и жилые кварталы. При этом, по утверждению центра, военными применялись кассетные бомбы, зажигательные средства и даже химическое оружие.

Всего в Сирии с 2011 года по июль 2016 года были произведены 400 атак медицинских учреждений, за большинством которых, по словам авторов доклада, «стоят российские и сирийские правительственные силы».

В материале утверждается, что после начала российской операции в Сирии число «неразборчивых авиаударов» увеличилось, а в «последние месяцы 2016 года» оно определенно возросло.

В докладе Atlantic Council признается, что «неизбирательные бомбовые удары» в Алеппо наносились «не только с одной стороны». «Группировки вооруженной оппозиции также задействовали ракетные обстрелы по мирным жителям в западной части Алеппо, находившиеся под контролем правительства», — говорится в обзоре.

Американский аналитический центр также утверждает, что российская сторона в ответ на обвинения в «неразборчивых авиаударах» предоставляет неверные данные. «Неправильная интерпретация разведывательных снимков с воздуха и со спутников со стороны российского военного министерства часто происходила в Сирии и ранее», — отмечают авторы доклада.

Центр Atlantic Council был открыт в 1961 году для продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. Среди крупнейших спонсоров Atlantic Council — ОАЭ и Бахаа Харири, сын ливанского миллиардера Рафика Харири. В его финансировании также участвуют Госдепартамент США, министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus, Google, Microsoft, Thomson Reuters, а также Фонд братьев Рокфеллеров.