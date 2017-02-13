Мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил пять премий BAFTA

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» (La La Land) получил пять премии Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA), в том числе как лучший фильм года и за лучшую музыку. Об этом сообщает Reuters.

Дэмьен Шазелл, снявший и написавший сценарий фильма, признан лучшим режиссером, а снявшаяся в главной роли «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун признана лучшей актрисой.

На церемонии награждения, которая проходила вечером 12 февраля в лондонском Альберт-холле, Стоун отметила, что сейчас и Великобритания, и США, и весь мир столкнулись с трудностями и многое стало разделять людей. По ее мнению, каждая возможность собраться и отметить праздник творчества способно пересекать границы и помогать людям чувствовать себя не так оторванными друг от друга.

Ранее «Ла-Ла Ленд» был номинирован на BAFTA в 11 категориях. У него также 14 номинаций на главную американскую кинопремию «Оскар». Ранее этот мюзикл получил семь премий «Золотой глобус».

Церемонию награждения BAFTA вел церемонию актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай. В зале присутствовали внук Елизаветы II герцог Кембриджский с супругой Кэтрин.

Принц Уильям как президент BAFTA вручил почетную награду за вклад в киноискусство американскому актеру и режиссеру Мелу Бруксу. Лучшим исполнителем мужской роли признан Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea). Снявшийся в драме «Лев» (Lion) актер Дев Патель награжден за лучшую роль второго плана, у женщин в такой номинации победила Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (Fences). Лучшим британским фильмом признана Драма Кена Лоуча «Я, Даниел Блейк» (I, Daniel Blake).

Ранее гильдия режиссеров США вручила Дэмьену Шазеллу главную награду за съемки фильма «Ла-Ла Ленд». Он стал обладателем приза за выдающиеся режиссерские достижения в художественном фильме.