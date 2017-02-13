Пропавшая в ЛНР разведгруппа ВСУ подорвалась на собственной растяжке

Группа разведчиков Вооруженных сил Украины, о потере связи с которой ранее заявили в ВСУ, подорвалась на собственной растяжке в районе линии разграничения, заявили Life в казачьем полку имени Платова, который расквартирован в районе Первомайская.

Собеседник телеканала рассказал: «Мы их слышали в эфире. Они долго запрашивали эвакуацию для раненых и погибших. Мы слышали, а Украина, по всей видимости, не слышала. Скорей всего, они решили эвакуироваться самостоятельно, так и не дождавшись помощи от командования, но при попытке эвакуации ДРГ подорвалась на своей же растяжке».

Ранее в погранслужбе самопровозглашенной Луганской народной республике допустили ликвидацию украинских разведчиков при попытке проникновения на территорию ЛНР.