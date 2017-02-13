В Минпромторге назвали причину отравления «Боярышником»

Массовое отравление косметической жидкостью «Боярышник» в Иркутске стало следствием недоступности легального алкоголя, считают в Минпромторге РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпромторге отметили: «Что случилось с отравлением "Боярышником" в Иркутской области в декабре 2016 года, мы все помним. Это следствие того, что легальный алкоголь стал недоступен широким слоям населения как по цене, так и по территориальной доступности».

От 50 до 70% рынка крепкого алкоголя в настоящее время находится в теневой сфере, а также представлено суррогатами, утверждают в ведомстве: «Сегодня, к сожалению, около 30% розничных точек продаж торгуют алкоголем нелегально, то есть без лицензии. Не в последнюю очередь это следствие излишних ограничений».

Ранее 13 февраля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев потребовал ужесточить контроль над оборотом метилового спирта в стране.

Напомним, в конце 2016 года «Боярышником» в Иркутске отравились около 120 человек, 76 пострадавших скончались.