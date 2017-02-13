МВД отменило внутренний приказ о запрете съемки в отделах полиции

Руководство МВД отменило приказ для служебного пользования, который запрещал несанкционированную съемку в отделах полиции. Об этом в твиттере сообщил бывший руководитель «Агоры», юрист Павел Чиков.

По его словам, представитель ведомства заявил об этом на заседании в Верховном суде, где слушается дело об отмене приказа. «Колокольцев отменил обжалуемый приказ 10 февраля, то есть в прошлую пятницу и буквально накануне сегодняшнего заседания», — написал Чиков.

Почему именно ведомство решило отменить приказ и связано ли это с рассмотрением дела Верховным судом, юрист не уточнил. «Отмена приказа — признание министром его незаконности», — отметил Чиков.

Бывший руководитель «Агоры» также напомнил, что на основании этого приказа видеоблогер Ян Кателевский провел под арестом 22 суток.

Сам Ян Кателевский в своем твиттере опубликовал копию внутреннего приказа № 11 от 2013 года, который регламентирует пропускной режим на объектах МВД. «Представитель МВД заявляет, что приказ регулировал деятельность сотрудников и не мог касаться обычных граждан», — пояснил он позже в одном из твитов.

В апреле 2016 года Кателевский проводил съемку отдела полиции в подмосковном Раменском, поскольку считает, что ОВД незаконно захватило землю под свою автостоянку. Его дважды арестовывали за неподчинение полиции, в общей сложности на 22 дня. Оба раза полицейские заявляли, что он незаконно проводил съемку в отделении.

Позже в своем иске в Верховный суд Кателевский заявил, что приказ № 11 от 2013 года никогда не публиковался, таким образом он ограничивает права граждан, так как они нигде не могут ознакомиться.