По факту крушения вертолета на Алтае возбуждено дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения частного вертолета Robinson R-66 на Алтае, сообщает «Коммерсантъ».

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), уточнила официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.

Напомним, 12 февраля пилот вертолета перестал выходить на связь. По словам очевидцев, катастрофа произошла над Телецким озером – вертолет упал в воду.

На берегу озера разбили лагерь спасателей, в поисковой операции участвуют около 250 человек, задействованы 40 единиц техники.

По предварительным данным, в вертолете находились пятеро пассажиров, включая бывшего вице-премьера правительства Республики Алтай Анатолия Банных. На данный момент обнаружено тело одной из пассажирок.