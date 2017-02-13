Чубаров заявил о примирении крымско-татарского батальона с ВСУ

Вооруженный конфликт, произошедший между расположенными в Херсонской области Украины крымско-татарским батальоном имени Номана Челебиджихана (другое название — «Аскер») и украинскими силовиками, исчерпан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер запрещенного в РФ за экстремизм «Меджлиса крымских татар» Рефат Чубаров.

«Инцидент на "Чонгаре" исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымско-татарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины — жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей», — написал Чубаров.

По его информации, к 11 утра военнослужащие и полиция покинули базу батальона в поселке Чонгар, а члены формирования «возвратились к ежедневным занятиям и обеспечением жизнедеятельности лагеря дислокации».

Рефат Чубаров также кратко описал суть конфликта. По его словам, бойцы «в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КПП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта». Однако, отметил он, контроль так называемых общественников многим мешал.

Ранее в понедельник СМИ сообщили о вооруженном конфликте, который произошел на базе крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана в украинском селе Чонгар на границе с Крымом.

Имеющаяся информация по поводу этого конфликта был противоречивой. Так, «Лента.ру» со ссылкой на радио «Куреш» сообщила, что нападение произошло вечером 12 февраля. Вооруженные люди в военной форме протаранили с помощью бронетранспортера забор базы и применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы. Весь личный состав батальона был захвачен атакующими. Министерство обороны Украины в свою очередь заявило о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области; в результате инцидента представители незаконного вооруженного формирования были задержаны и разоружены.