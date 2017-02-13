Советника Трампа по нацбезопасности заподозрили в тайных контактах с Россией

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн мог обсуждать с послом России в США Сергеем Кисляком тему отмены антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

По данным источника, Майкл Флинн обсуждал с послом этот вопрос еще до вступления Трампа в должность, чем подал Кремлю «недопустимый и потенциально незаконный сигнал» о том, что санкции могут быть отменены. Сам Флинн ранее отрицал этот факс, однако в последнем заявлении, сделанном его пресс-секретарем, говорится, что он «не помнит» деталей разговора.

Как отмечает в этой связи The Washington Post, в результате позиции советника президента по национальной безопасности заметно ослабли, в администрации «не могут ему доверять». Так, в эфире одного из американских воскресных ток-шоу представитель Белого дома отказался защищать Флинна. По утверждениям некоторых изданий, советнику президента грозит скорая отставка.

Отношение самого Дональда Трампа к этому вопросу пока не ясно. 11 февраля источник агентства Associated Press в Белом доме сообщил, что Трамп полностью доверяет Флинну.

В свою очередь, в Кремле утверждают, что сообщения о том, что посол России в США Сергей Кисляк обсуждал отмену санкций с советником Трампа по национальной безопасности Флинном, не соответствуют действительности. Об этом 13 февраля в интервью агентству ТАСС заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.