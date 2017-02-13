Защита Дадина обратилась в Верховный суд

Защита Ильдара Дадина, первого в России осужденного на реальный срок лишения свободы за неоднократные нарушения закона о митингах, направила в Верховный суд РФ ходатайство о пересмотре дела и освобождении Дадина из-под стражи, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дадина Ксению Костромину.

Ильдар Дадин осужден на 2,5 года колонии общего режима за то, что нарушил правила проведения массовых акций три раза в течение полугода.

10 февраля Конституционный суд заявил о необходимости пересмотреть приговор, поскольку в период рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу, а уголовная ответственность за повторные нарушения может наступить только тогда, когда факты нарушения установлены вступившими в силу решениями суда.