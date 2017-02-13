Из-за разрушения самой высокой плотины в США эвакуированы 190 тысяч человек

Военнослужащие Национальной гвардии американского штата Калифорния приведены в состояние полной готовности в связи с разрушением плотины на озере Оровилл – самой высокой плотины в США, сообщает Reuters.

Из-за обильных осадков был разрушен сначала основной, а затем и вспомогательный водосбросы плотины. Во избежание прорыва были предприняты экстренные меры по снижению уровня воды в озере.

В качестве меры предосторожности объявлена эвакуация жителей окрестных городов Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл, Юба-Сити – в общей сложности около 190 тысяч человек.