Команда «Евровидения-2017» уволилась в полном составе

Команда, занимавшаяся подготовкой к проведению конкурса «Евровидения-2017» на Украине, официально объявила о прекращении работы, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее заявление.

В заявлении говорится: «Мы, команда "Евровидения", для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса. Это был не только уникальный опыт и уникальные знания, но и уникальные человеческие отношения, которые являются для нас не меньшей ценностью. Мы идем, чтобы дать возможность этому конкурсу состояться».

Причиной решения о коллективном увольнении авторы заявления назвали то, что их лишили всех полномочий, «назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидение" в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована».

«С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению "Евровидения" в Украине», – отмечается в заявлении.