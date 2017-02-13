Фуркад покинул сборную Франции по биатлону

Биатлонист Симон Фуркад завершил выступление на чемпионате мира в Хохфильцене в составе сборной Франции, сообщает Sports.ru.

Как заявил тренер французской команды Стефан Бутье, Фуркад «не способен достичь чего-то на этом чемпионате, так что мы предпочли пригласить в состав молодого спортсмена». Молодым спортсменом оказался Фабьен Клод.

Напомним, в спринте Симон Фуркад занял лишь 85-е место и не попал в гонку преследования.

Его брат Мартен Фуркад показал себя гораздо успешнее. В спринте он завоевал бронзу, а в гонке преследования пришел первым.