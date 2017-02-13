13 февраля 2017, 18:57
Фуркад покинул сборную Франции по биатлону
Биатлонист Симон Фуркад завершил выступление на чемпионате мира в Хохфильцене в составе сборной Франции, сообщает Sports.ru.
Как заявил тренер французской команды Стефан Бутье, Фуркад «не способен достичь чего-то на этом чемпионате, так что мы предпочли пригласить в состав молодого спортсмена». Молодым спортсменом оказался Фабьен Клод.
Напомним, в спринте Симон Фуркад занял лишь 85-е место и не попал в гонку преследования.
Его брат Мартен Фуркад показал себя гораздо успешнее. В спринте он завоевал бронзу, а в гонке преследования пришел первым.
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