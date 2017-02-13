Минобороны поручено проверять стратегические сделки с иностранцами

Министерству обороны РФ поручено проверять сделки российских компаний, имеющих стратегическое значение, с зарубежными инвесторами и предоставлять заключение Федеральной антимонопольной службе. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. В нем говорится, что Минобороны следует уделять внимание в первую очередь инфраструктурным сделкам с предприятиями, обеспечивающими авиационную безопасность, предоставляющими услуги в портах, а также с естественными монополиями в сферах «транспортировки нефти и газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения».

«До настоящего времени по сделкам иностранных инвесторов по приобретению аэропортов мы не получали заключений Министерства обороны, несмотря на то, что многие воздушные гавани имеют статус аэропортов двойного назначения. Мы и наши коллеги из Минобороны считаем, что это могло привести к определенным пробелам в обеспечении обороны страны. Та же история с портами. Принятие данного постановления позволит решить данную проблему», — приводит пресс-служба ФАС слова заместителя руководителя ведомства Андрея Цыганова.

В ФАС рассчитывают, что нововведение не вызовет дополнительные трудности для зарубежных инвесторов и процедура одобрения сделок сохранится для них в ее нынешнем виде. Кроме того, не меняются ни сроки рассмотрения ходатайств, ни комплект документов.