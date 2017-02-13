Послом III зимних Всемирных военных игр стал комик Михаил Галустян

Комик Михаил Галустян назначен послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи 22-28 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Игр.

Галустян, уроженец Сочи, комментируя назначение, отметил: «С министерством обороны меня связывает тесная дружба, и я всегда с большим вниманием отношусь к их социально-общественным проектам. В прошлом году, например, я возглавил Федерацию военно-тактических игр и принимаю активнейшее участие в подготовке всероссийской военно-тактической игры движения "Юнармия", которая будет проводиться под эгидой Министерства обороны».

Послами Игр также стали двукратные олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Светлана Хоркина и Светлана Ишмуратова, олимпийская чемпионка Софья Великая, режиссер Никита Михалков.