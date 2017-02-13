Голодец поручила пересмотреть условия въезда в Россию иностранцев с ВИЧ

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в РФ иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, пишет «Коммерсантъ».

Поручение дано по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Действующее российское законодательство запрещает въезд в страну лицам, не являющимся гражданами РФ, если они инфицированы ВИЧ. В 2016 году Конституционный суд постановил сделать исключение для иностранцев, члены семей которых проживают в России.

В проекте Плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ, который в январе был направлен в правительство РФ, имелся пункт о проработке вопроса о возможности снятия ограничений на въезд, выезд и проживание в РФ иностранных граждан с ВИЧ. Однако по инициативе Минэкономразвития и МВД вопрос был закрыт до 2018 года. Об этом сообщалось в конце января.