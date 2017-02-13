Гомеопаты объяснили лечебный эффект сладких шариков «совокупностью квантовых полей»

Лечебный эффект гомеопатических препаратов объясняется взаимодействием совокупности квантовых полей, утверждает Национальный совет по гомеопатии в своем обращении в Президиум РАН, опубликованном на сайте Нацсовета.

«На основании научных исследований последних лет мы имеем основания предполагать, что гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенциирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма», — утверждают авторы обращения. В результате «подобное взаимодействует с подобным» и причина болезни устраняется, утверждают гомеопаты.

Обращение Нацсовета по гомеопатии опубликовано в ответ на решение комиссии Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, которая признала гомеопатию лженаукой.

Авторы предложили создать при Президиуме РАН комиссию по гомеопатии и изучить гипотезу о том, что «гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей» с привлечением специалистов по квантовой электродинамике, медиков и гомеопатов.

Сообщество гомеопатов утверждает, что принятый комиссией меморандум является по сути заказным, в этом гомеопатическое сообщество не сомневается, и настаивает на пересмотре Президиумом РАН необъективных выводов, противоречащих многолетней медицинской практике врачей, применяющих гомеопатию.

В начале февраля комиссия при Президиуме РАН признала гомеопатию лженаукой, так как все попытки подвести под нее научную базу на протяжении двухсот лет оказались безуспешными. После этого один из авторов меморандума был уволен.

В Минздраве решили создать рабочую группу для определения дальнейшей судьбы гомеопатии. При этом замглавы ведомства Татьяна Яковлева заявила, что гомеопатия якобы признается Всемирной организацией здравоохранения, однако в ВОЗ это опровергли.