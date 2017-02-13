Дэвиду Боуи присудили четыре «Грэмми» посмертно

В Лос-Анджелесе продолжается церемония вручения самой престижной музыкальной премии в мире – «Грэмми» (Grammy). Текстовую трансляцию мероприятия ведет «Коммерсантъ».

Британский певец и композитор Дэвид Боуи, который скончался в 2016 году, посмертно стал лауреатом в четырех номинациях. Его последний диск Blackstar признан лучшим альтернативным альбомом, а также отмечен за лучший инжиниринг. Сингл Blackstar с этой же пластинки стал лучшей рок-композицией и победителем в номинации «Лучшее рок-исполнение».

Песней года жюри признало сингл Hello певицы Адель, за него же присуждена статуэтка в категории «Лучшее поп-исполнение». Адель также удостоилась премии за лучший поп-альбом – за диск 25.

Лучшим дебютантом стал Chance The Rapper. Его диск Coloring Book признан лучшим рэп-альбомом.

Бейонсе получила статуэтку за «Лучший современный урбан-альбом». Ей же достался приз за лучший видеоклип – Formation.

Лучшее сольное выступление в стиле кантри» — Мэрен Моррис.

Награду в номинации «Лучшее выступление группы или дуэта» получила группа Twenty One Pilots за песню «Stressed Out».