Интерпол отказался от розыска совладельца Внешпромбанка

Генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в России в хищении почти 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как рассказал собеседник агентства, Интерпол пришел к выводу, что «уголовное преследование Беджамова в стране — инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией».

Таким образом, в ближайшее время «все файлы о нем будут удалены из информационной базы Интерпола, а во все национальные центральные бюро разошлют указания о необходимости удалить из всех баз сведения о Беджамове».

В середине марта 2016 года совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск. Ранее Беджамову, который также является главой Федерации бобслея и скелетона России, было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Георгий Беджамов владеет 22,91% компании «Промстройпроект», которой, в свою очередь, принадлежит 3,2% акций Внешпромбанка. Бизнесмен является братом другого совладельца Внешпромбанка — Ларисы Маркус, которая в настоящее время задержана по подозрению в мошенничестве.