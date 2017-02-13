В Кремле удивились планам Навального участвовать в президентских выборах

В Кремле сочли «странным» утверждение оппозиционера Алексея Навального об участии в выборах президента России в 2018 году. Об этом The Financial Times (FT) сказал высокопоставленный чиновник Администрации президента России.

Такие заявления Навального «выглядят как не соответствующие закону», заявил неназванный собеседник газеты, однако отметил, что одних лишь разговоров о выборах и открытия предвыборных штабов недостаточно для каких-то действий со стороны властей, чтобы остановить Навального.

Напомним, 8 февраля суд в Кирове признал Алексея Навального виновным по делу «Кировлеса» и приговорил к пяти годам условно. Дело было пересмотрено после решения ЕСПЧ, который признал, что предыдущий приговор был вынесен с нарушениями.

Новый уголовный срок лишает Навального права баллотироваться на выборах 2018 года. Тем не менее оппозиционер заявил, что его президентская кампания, начатая во время пересмотра дела «Кировлеса», продолжается. За несколько дней до приговора Навальный открыл в Санкт-Петербурге первый избирательный штаб.

«Все эти юридические моменты не имеют значения», – заявил Навальный FT. Он подчеркнул, что «вопрос участия в выборах – вопрос политический, Кремль решает его, не допуская людей до выборов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал законным судебный процесс по делу Навального и заявил, что Кремль считает неуместными опасения о негативном влиянии на президентские выборы неучастие в них Навального, если по решению суда он лишится права участвовать в избирательной кампании.